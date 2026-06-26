Polizei Dortmund

POL-DO: Mehr Präsenz, mehr Sicherheit: Einsatzkräfte kontrollieren 420 Personen und 227 Fahrzeuge im Dortmunder Stadtgebiet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0516

In den vergangenen Tagen (18. bis 25. Juni) kontrollierte die Dortmunder Polizei zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Dortmund und mit Unterstützung der nordrhein-westfälischen Bereitschaftspolizei zahlreiche Personen und Fahrzeuge in unterschiedlichen Stadtteilen.

Neben der "Präsenzkonzeption Fokus", die sich auf die Innenstadt und Teile der Nordstadt konzentriert, sind Polizei und kommunaler Ordnungsdienst auch in weiteren Stadtteilen präsent. Mit diesen Maßnahmen und dem erweiterten Präsenzkonzept (PK) soll die Sicherheit im gesamten Dortmunder Stadtgebiet erhöht werden.

Nach Bürgerbeschwerden bestreiften Zivilkräfte am Donnerstag, dem 18. Juni, gezielt einen Spielplatz im Odemsloh/Am Schlosspark in Mengede. Eine verdächtige Person wurde hinsichtlich eines möglichen Drogenverkaufs kontrolliert. Es wurden keine verdächtigen Feststellungen getroffen.

Nach gezielten Kontrollmaßnahmen, bei denen Zivil- und Uniformkräfte zum Einsatz kamen, kontrollierten die Einsatzkräfte in den frühen Abendstunden eine Personengruppe. Sie war zuvor beim Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet worden, an den dortigen Sitzgelegenheiten "Am Pilz" im Evinger Stadtpark. Bei dem tatverdächtigen Verkäufer handelte es sich um einen 17-jährigen Dortmunder. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten Betäubungsmittel und Bargeld. Gegen den Jugendlichen leiteten sie ein Strafverfahren ein und verständigten seine Erziehungsberechtigten.

Am Freitag, dem 19. Juni, beobachteten Einsatzkräfte einen Handel mit Betäubungsmitteln in einem Hauseingang in der Thomasstraße. Nach einer Kontrolle der betreffenden Personen stimmte der Verkäufer einer Wohnungsdurchsuchung zu. Die Beamten stellten Kokain und Bargeld sicher und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

In der Wißstraße war ein Mann auf einem hochwertigen E-Bike unterwegs, der offensichtlich der Betäubungsmittelszene angehört. Einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad konnte er nicht vorlegen. Da der Verdacht des Diebstahls bestand, stellten die Einsatzkräfte das Fahrrad sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ebenso stellten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag sicher, der aus dem Verkauf von Betäubungsmitteln stammte. Gegen weitere Personen der Betäubungsmittelszene im Bereich der Wißstraße und des Stadtgartens wurden Platzverweise ausgesprochen.

An der Evinger Straße sammelten sich auf einem Parkplatz mehrere Fahrzeuge. Durch ihre Anwesenheit verursachten die Fahrzeuge und die dazugehörigen Personen dort Ruhestörungen. Die Personen erhielten einen Platzverweis für das Gelände. Im Bereich der dortigen Fast-Food-Lokale und der Parkplätze ansässiger Firmen zeigte sich die Evinger Straße stark frequentiert von Personen der Poser- und Tunerszene.

Gerade in den Sommermonaten kommt es in den Abendstunden an den Wochenenden vermehrt zu Ruhestörungen, die auch von Personengruppen ausgehen, die sich in den Parks aufhalten. Mit Kontrollen und Maßnahmen der Polizei muss dort jederzeit gerechnet werden.

Am Samstag, dem 20.06., stellten unsere Einsatzkräfte ein großes Aufkommen an Personen fest, die zum Public-Viewing-Event der Stadt Dortmund im Bereich des Dortmunder Hafens (Hafengarten) kamen. Einige von ihnen zeigten ihren Unmut darüber, dass das Gelände bereits um 21:45 Uhr gesperrt wurde, und versuchten, die Absperrungen zu überklettern. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützten den Ordnungsdienst des Veranstalters kurzfristig. Durch aktive Kommunikation konnte die Lage ruhig gehalten werden.

Am Montag, dem 22. Juni, fanden Kontrollmaßnahmen am ZOB und im Dietrich-Keuning-Park statt. Dabei wurde ein gesuchter Verdächtiger, der mutmaßlich einen Wohnungseinbruch begangen hatte, erkannt und vorläufig festgenommen. Der Mann konnte identifiziert werden. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er wegen fehlender Haftgründe entlassen.

In der Braunschweiger Straße kontrollierten die Einsatzkräfte eine Person, die einen Teleskopschlagstock bei sich führte. Der Schlagstock wurde sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet. Ebenso Bestandteil des Verfahrens ist ein entsprechender Bericht zur Erwirkung eines Messertrageverbots. Nach einem ausgesprochenen Platzverweis war der Einsatz dort beendet.

Am Dienstag, dem 23. Juni, nahmen Einsatzkräfte an der Kampstraße zwei Tatverdächtige nach einer Körperverletzung mit einem Schlagstock in Gewahrsam. Da sich eine der Personen unerlaubt in Deutschland aufhielt, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Schlagstock wurde sichergestellt.

In der letzten Woche kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 420 Personen und 227 Fahrzeuge. In 29 Fällen wurden Strafanzeigen gefertigt. Die Polizei stellte 21 Gegenstände sicher und sprach 117 Platzverweise aus.

Auch in den kommenden Wochen wird die Polizei in Dortmund weiterhin Präsenz in unterschiedlichen Stadtteilen zeigen und an unterschiedlichen Orten Schwerpunktkontrollen durchführen.

Die Schwerpunkte der Präsenzkonzepte werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst, sowohl örtlich als auch personell. So kann die Polizei flexibel auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Die Polizei Dortmund wird auch künftig regelmäßig über die ausgeweiteten Präsenzkontrollen berichten

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