Polizei Dortmund

POL-DO: Vandalismus an der Rahmer Straße in Dortmund: 70 Fahrzeuge betroffen, davon 22 beschädigt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0517

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26. Juni) wirkte ein unbekannter Täter durch Tritte und Schläge auf die Seitenspiegel von insgesamt 70 geparkten Fahrzeugen auf der Rahmer Straße in Dortmund ein. 22 davon wurden beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete eine Zeugin am 25. Juni gegen 23:34 Uhr an der Rahmer Straße einen Mann, der wahllos durch Tritte und Schläge die Spiegel von geparkten Fahrzeugen beschädigte, und alarmierte die Polizei.

Die Beamten machten sich sofort auf den Weg, konnten bei ihrer Ankunft jedoch keinen Täter mehr antreffen. Beim Anblick der dort geparkten Autos stellten sie fest, dass bei 70 Autos die rechten Seitenspiegel nach vorne geklappt waren. 22 davon wurden dabei auch tatsächlich beschädigt. In allen anderen Fällen konnten die Seitenspiegel wieder in ihre ursprüngliche Position geklappt werden.

Die Tatörtlichkeit erstreckte sich von der Rahmer Straße ab der Hausnummer 312 bis zur Kreuzung Rahmer Straße / Zum Kniepacker.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß - sportlich gebaut - dunkel gekleidet

Die Polizei Dortmund sucht jetzt nach Zeugen, die zur genannten Tatzeit einen Mann an der Rahmer Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben zur Person oder seinem Aufenthaltsort machen können.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell