Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B326 - Motorradfahrer tödlich verunglückt - Aufwändige Unfallaufnahme und Sperrungen dauern an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0515

In der Nacht zu Freitag (26.06.2026) kam es auf der B326 zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Gegen 00:12 Uhr kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache ein mit zwei Personen besetzter Pkw mit einem Motorrad. Der 34-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Der 27-jährige Autofahrer und der Beifahrer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die B326 ist in Fahrtrichtung Düsseldorf (Richtung Gevelsberg) zwischen der Ausfahrt A1/A46 Wuppertal-Nord und dem Autobahnzubringer voll gesperrt. Auch die Auffahrt von der Schwelmer Straße ist dicht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam befindet sich ebenfalls im Einsatz. Die Sperrungen dauern voraussichtlich bis in den Vormittag an.

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