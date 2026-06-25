Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Bandendiebstahl in einer Supermarkt-Filiale

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0514

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Dortmunder Polizei jetzt öffentlich nach den drei auf den Bildern abgebildeten Männern.

Die drei bislang unbekannten Tatverdächtigen brachen am 15.05.2025 gegen 20:08 Uhr in das Kassenbüro einer Supermarkt-Filiale an der Altenderner Straße in Dortmund ein und entwendeten dort Tabakwaren im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Bilder stehen im Fahndungsportal zum Abruf bereit: https://polizei.nrw/fahndung/207834

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen auf den Bildern machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

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