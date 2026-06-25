Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht auf der Hohen Straße - Polizei sucht Zeugen nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0513

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (17.06.2026) in der Dortmunder Innenstadt-Ost sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer eines blauen Opel. Eine 53-jährige Fahrradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 12:15 Uhr auf der Hohen Straße. Die 53-jährige Dortmunderin beabsichtigte, die Fahrbahn mithilfe der dortigen Überquerungshilfe mit ihrem Fahrrad in Richtung Sonnenstraße zu kreuzen. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer den linken Fahrstreifen der Hohen Straße.

Im Bereich der Überquerungshilfe kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und der Radfahrerin. Anstatt anzuhalten und sich um die verletzte Frau sowie die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Autofahrer unerlaubt vom Unfallort. Laut ersten Zeugenangaben handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug mutmaßlich um einen blauen Opel mit Dortmunder Kennzeichen.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet und kann nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer bzw. Fahrerin machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Mitte unter der Telefonnummer 0231/132-1121 entgegen.

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