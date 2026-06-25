Polizei Dortmund

POL-DO: Ladendieb flüchtet aus Supermarkt - Polizei nimmt aggressiven Mann nach Taser-Androhung widerstandslos fest

Dortmund (ots)

Ein 36-jähriger Dortmunder hat am Mittwochabend (24.06.2026) einen Polizeieinsatz in Dortmund-Bodelschwingh ausgelöst. Nach einem Ladendiebstahl flüchtete der Mann, konnte jedoch kurz darauf von den Einsatzkräften gestellt werden.

Gegen 19:45 Uhr entwendete der Tatverdächtige zunächst diverse Waren aus einem Rewe-Markt an der Bodelschwingher Straße und rannte anschließend aus dem Geschäft. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten Polizeibeamte den Flüchtigen in unmittelbarer Nähe des Tatorts und hielten ihn fest.

Da sich der 36-Jährige äußerst aggressiv verhielt, drohten die Beamten den Einsatz des Tasers an. Die Androhung zeigte Wirkung, sodass die Situation beruhigt werden konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Polizisten das Diebesgut und gaben es noch vor Ort an den Supermarkt zurück.

Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Dortmunder vom Einsatzort.

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