Polizei Dortmund

POL-DO: Umfangreicher Fund nach Wohnungsdurchsuchung - Polizei stellt Drogen, Medikamente, Waffen und Bargeld sicher

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Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0509

Anlässlich eines von den Einsatzkräften beobachteten Drogenhandels erfolgte am Dienstag (23.06.26), gegen 18:20 Uhr, eine Wohnungsdurchsuchung in Bövinghausen mit bemerkenswertem Drogen- und Waffenfund. Die Beamten nahmen eine Person fest.

Zivile Einsatzkräfte konnten am selben Tag, gegen 17:15 Uhr, an der Provinzialstraße in Dortmund einen Drogenhandel beobachten. Hierbei stellten die Kräfte Kokain und ein Messer fest. Daraufhin durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung des 55-jährigen Drogenverkäufers.

Nach ersten Erkenntnissen konnten die Einsatzkräfte verschiedene Drogen in nicht geringer Menge (Kokain, Heroin, Amphetamin, Ecstasy, Cannabis und Ketamin), verschreibungspflichtige Medikamente, mehrere Waffen sowie Munition auffinden und sicherstellen. Darüber hinaus stellten die Polizisten ein Mobiltelefon und Bargeld im vierstelligen Bereich sicher, den 55-jährigen Bewohner nahmen sie fest. Der Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen erfolgen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Die sichergestellten Gegenstände werden nun kriminaltechnisch untersucht.

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