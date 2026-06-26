Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Mengede: E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt - Polizei sucht grauen Pkw und Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0519

Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Freitagnachmittag (19.06.2026) in Dortmund-Mengede sucht die Polizei nach einem beteiligten grauen Pkw sowie weiteren Zeugen. Eine 39-jährige E-Scooter-Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen; zudem steht sie im Verdacht, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 39-jährige Dortmunderin gegen 17:40 Uhr, mit ihrem E-Scooter entgegengesetzt der Einbahnstraße vom Mengeder Markt in die Rigwinstraße einzufahren.

Beim Passieren der Rigwinstraße wurde sie von einem von links kommenden, grauen Pkw erfasst. Die Dortmunderin kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Autofahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Zum Fahrzeug liegt lediglich der Hinweis vor, dass es sich um einen grauen Pkw handelte, der mit einer männlichen Person besetzt war.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich bei der 39-Jährigen der Verdacht auf vorangegangenen Drogenkonsum. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei fragt nun: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann nähere Angaben zu dem geflüchteten grauen Pkw beziehungsweise dessen Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Mengede unter der Rufnummer 0231 132-2721 entgegen.

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