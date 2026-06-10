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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Radfahrer mit Schreckschusspistole

Boppard (ots)

In der Nacht am 08.06.2026 wurde in Boppard Bad-Salzig ein Radfahrer gemeldet der während der Fahrt mit einer Schreckschusspistole geschossen habe. Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Streifen der Polizei unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers aufgesucht. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der Radfahrer zeitnah im Ort festgestellt werden. Dieser flüchtete zunächst von der Polizei, konnte aber verfolgt und im Anschluss festgenommen werden. Es handelte sich um einen 21 jährigen jungen Mann. Aufgrund der Hinweise auf Alkoholkonsum wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet ein Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz, sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Mainzer Str. 42-44
56154 Boppard

Telefon: 06742 8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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