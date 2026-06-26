Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild: Wer hat den vermissten 31-Jährigen aus Dortmund gesehen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0521

Die Polizei Dortmund sucht einen 31-jährigen Dortmunder, zu dem jeglicher Kontakt seit dem gestrigen Donnerstag um 12 Uhr abgebrochen ist. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation ist eine akute Eigengefährdung des Mannes nicht ausgeschlossen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Der 31-Jährige ist 165 cm groß, kräftig gebaut, hat braune Augen und braune Haare, trägt graue, zerrissene Schuhe der Marke "Nike" und führt einen Rucksack der gleichen Marke mit sich. Außerdem trägt er einen Drei-Tage-Bart.

Ein Lichtbild des Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/208025

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte umgehend bei der Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

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