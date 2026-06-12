Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Gefahrstoffeinsatz am Gewerbering

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schalksmühle (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle wurde am Freitagmorgen (12.06.), um 9:35 Uhr zum Gewerbering alarmiert. In einem dortigen Betrieb waren rund 30 Liter einer 60-prozentigen Wasserstoffperoxidlösung ausgetreten.

Eine Wasserstoffperoxidlösung in dieser Konzentration ist ein gefährlicher Stoff. Sie wirkt stark oxidierend beziehungsweise brandfördernd, kann mit brennbaren Stoffen oder Verunreinigungen gefährlich reagieren und schwere Verätzungen verursachen. Deshalb war ein Vorgehen unter besonderer Schutzausrüstung erforderlich.

Zunächst wurden der Löschzug 2 mit den Löschgruppen Hülscheid und Winkeln zur Einsatzstelle alarmiert. Im weiteren Verlauf wurde die Löschgruppe Schalksmühle nachalarmiert, da sie für das Gemeindegebiet die erforderliche Sonderausrüstung, insbesondere Schutzanzüge, vorhält. Die Löschgruppe Dahlerbrück wurde zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft im Gemeindegebiet zum Gerätehaus in Bereitstellung alarmiert.

Die Einsatzkräfte gingen mit spezieller Schutzausrüstung in das betroffene Gebäude vor und erkundeten die Lage. Dabei wurden auch Messungen mit speziellen Messgeräten durchgeführt. Die ausgetretene Wasserstoffperoxidlösung wurde mit Bindemittel aufgenommen, in einen geeigneten Kunststoffbehälter umgefüllt und anschließend einem Fachunternehmen zur fachgerechten Entsorgung übergeben.

Parallel wurde ein Dekontaminationsplatz eingerichtet. Dieser dient dazu, Einsatzkräfte nach dem Vorgehen im Gefahrenbereich von möglichen Anhaftungen des Gefahrstoffs zu befreien beziehungsweise eine Grobreinigung durchzuführen. Insgesamt kamen unter anderem fünf Trupps unter Atemschutz zum Einsatz.

Ebenfalls im Einsatz waren ein Rettungswagen des Märkischen Kreises, das Deutsche Rote Kreuz zur Versorgung der Einsatzkräfte, der Kreisbrandmeister und sein Stellvertreter, die Kreisleitstelle, die Leitung der Feuerwehr Schalksmühle sowie Kräfte der hauptamtlichen Wache Lüdenscheid und der Freiwilligen Feuerwehr Lüdenscheid, Löschzug Brügge.

Auch wenn die ausgetretene Menge vergleichsweise überschaubar war, führte die Gefährlichkeit des ausgelaufenen Stoffes zu einem umfangreichen und zeitintensiven Feuerwehreinsatz. Der Einsatz war gegen 14:30 Uhr und damit nach rund fünf Stunden beendet.

Verletzt wurde niemand.

Der Einsatz zeigte, dass alle Einsatzkräfte der verschiedenen Feuerwehren und Hilfsorganisationen gut zusammenarbeiten. Für die Feuerwehr Schalksmühle sind solche Gefahrstofflagen eher selten. Unter anderem bei diesem Einsatz zeigte sich daher auch, wie wichtig eine gute Ausbildung und eine gute Ausrüstung sind, um wie heute, sicher und gut vorbeitet arbeiten zu können.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell