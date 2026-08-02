Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260802 - 0987 Frankfurt - Stadtgebiet: Mehrere Widerstände und Angriffe auf Polizisten

Frankfurt (ots)

(di) Zwei Personen leisteten gestern Nacht (1. auf 2. August 2026) Widerstand und verletzten hierbei Polizeibeamte leicht.

Im ersten Fall machte ein Zeuge den später verletzten Polizeibeamten gegen 01:50 Uhr auf eine weibliche Person aufmerksam, die sich in gefährdender Weise auf die Fahrbahn der Eschersheimer Landstraße begab. Bei der anschließenden Kontrolle der Person soll die 58-Jährige nun Widerstand geleistet, sich vehement gesperrt und den Beamten ohne erkennbaren Grund tätlich angegriffen haben.

Die 58-Jährige wurde festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Es liegen Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung der Person vor. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Im zweiten Fall habe eine Person wiederholt versucht, auf das Gelände einer Musikveranstaltung eines Clubs nahe dem Flughafen zu kommen, nachdem er bereits vom Sicherheitspersonal der Veranstaltung verwiesen worden war. Aufgrund seines fortgesetzt störenden Verhaltens sprachen Polizeibeamte ihm einen Platzverweis aus. Diesem kam der 30 Jahre alte Mann jedoch nicht nach, weshalb er gegen 02:00 Uhr in Gewahrsam genommen werden sollte. Hier soll der 30-Jährige nun erheblich Widerstand geleistet und im Zuge dessen einen Polizeibeamten verletzt haben.

Der deutlich alkoholisierte Mann verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

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