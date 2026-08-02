Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260802 - 0986 Frankfurt - Innenstadt: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Straßenbahnhaltestelle - Zeugen gesucht
Frankfurt (ots)
(di) Gestern Morgen (1. August 2026) stellte ein Streifenteam des zentralen Objektschutzes an einer Straßenbahnhaltestelle in der Innenstadt polizeikritische Schriftzüge und Farbschmierereien fest.
Unbekannte Täter brachten insgesamt sechs Schriftzüge mit diffamierendem Inhalt zum Nachteil der Polizei mit einem schwarzen Filzmarker an der Straßenbahnhaltestelle Börneplatz/Stoltzestraße an.
Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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