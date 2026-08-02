POL-F: 260802 - 0985 Frankfurt - Niederursel: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0984

Frankfurt (ots) - (di) Unbekannte attackierten heute Nacht (01. August 2026) in Sossenheim einen 28-Jährigen und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier unbekannte Personen den 28-Jährigen vor seiner Wohnanschrift in der Kurmainzer Straße gegen 01:35 Uhr attackiert haben. Dabei sollen sie auch Reizstoff gegen den Geschädigten eingesetzt und gemeinschaftlich auf ...

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