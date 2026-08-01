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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260801 - 0983 Frankfurt - Nied: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0978

Frankfurt (ots)

(di) Seit Mittwoch (29. Juli 2026) vermisste 13-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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