Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260801 - 0981 Frankfurt - Ostend: Renitente Person greift nach Auseinandersetzung Polizeibeamte an

Frankfurt (ots)

(di) Bei einem Einsatz im Ostend leistete gestern Nachmittag (31. Juli 2026) eine Person Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und griff diese tätlich an. Eine Nacht im Polizeigewahrsam war die Folge.

Die eingesetzten Beamten waren gegen 16:30 Uhr anlässlich einer gemeldeten Auseinandersetzung im Ostpark im Einsatz. Dort soll es zwischen dem späteren Tatverdächtigen und einem Mitbewohner vor deren Unterkunft wiederholt zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 33-Jährige aggressiv und bedrohte alle Anwesenden vehement. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Hierbei zeigte sich der 33-Jährige zunehmend renitent, spuckte um sich und traf einen Beamten mit einem gezielten Tritt.

Für den alkoholisierten Mann endete der Tag in einer Gewahrsamszelle. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung im Zusammenhang mit der vorangegangenen Auseinandersetzung sowie wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell