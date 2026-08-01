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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260801 - 0982 Frankfurt - Sossenheim: Verdacht des Raubes

Frankfurt (ots)

(di) Unbekannte attackierten heute Nacht (01. August 2026) in Sossenheim einen 28-Jährigen und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vier unbekannte Personen den 28-Jährigen vor seiner Wohnanschrift in der Kurmainzer Straße gegen 01:35 Uhr attackiert haben. Dabei sollen sie auch Reizstoff gegen den Geschädigten eingesetzt und gemeinschaftlich auf diesen eingeschlagen und eingetreten haben. Als der 28-Jährige am Boden lag, sollen die Täter Bargeld aus dessen Hosentasche entnommen haben und mit einem weißen PKW vom Tatort geflüchtet sein. Der Geschädigte trug Verletzungen davon, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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