Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260801 - 0979 Frankfurt - Innenstadt: Erneuter Action Day der "BAO Zeil"

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. Juli auf 1. August 2026) führten Beamtinnen und Beamte der Frankfurter Polizei und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz erneut Schwerpunktmaßnahmen auf der Zeil durch.

Flankierend zu der an Wochenenden verstärkten Polizeipräsenz auf der Zeil waren am späten Abend bis in die Nacht erneut mehr als 100 Beamtinnen und Beamte im Rahmen der "BAO Zeil" im Einsatz, um für mehr Sicherheit auf der Frankfurter Einkaufsmeile zu sorgen.

Die eingesetzten Kräfte gewährleisteten eine durchgängig hohe Präsenz und ein konsequentes Einschreiten bei erkannten Störungen rund um die Zeil. So konnten aufkommende Auseinandersetzungen frühzeitig erkannt und unterbunden werden. Behördenübergreifende Gaststättenkontrollen gemeinsam mit Beamtinnen und Beamten des Zolls ergänzten das Einsatzkonzept.

Im Ergebnis kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt mehr als 180 Personen. In einigen Fällen wurden aufgrund aggressiven Verhaltens Platzverweise erteilt. 16 eingeleitete Strafverfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Aufenthaltsgesetz sowie wegen verkehrsrechtlicher Verstöße, waren das Ergebnis der Kontrollen. Dabei wurden auch ein Einhandmesser und kleinere Mengen an Drogen aus dem Verkehr gezogen. Darüber hinaus konnte ein Haftbefehl vollstreckt werden. Eine wiederholt aggressiv aufgetretene Person wurde in Gewahrsam genommen, nachdem sie einen zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgt hatte.

Die Maßnahmen wurden zudem durch mobile Verkehrskontrollen begleitet. Hierbei wurden nicht nur zahlreiche Verstöße wegen der verbotswidrigen Nutzung von E-Scootern in der Fußgängerzone oder dem Fahren mit mehreren Personen auf einem E-Scooter geahndet, sondern auch zwei Personen kontrolliert, bei denen der Verdacht bestand, einen E-Scooter alkoholisiert geführt zu haben. Bei beiden Personen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus zogen die Beamten einen Pkw aus dem Verkehr, bei dem infolge unzulässiger technischer Veränderungen beim Fahren Flammen aus dem Auspuff schlugen.

Die starke Polizeipräsenz erzeugte erhöhte Aufmerksamkeit unter Passantinnen und Passanten und wurde wiederum wohlwollend aufgenommen. Die Schwerpunktmaßnahmen werden fortgesetzt.

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