Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260731 - 0976 Frankfurt - Ostend: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (30. Juli 2026) nahmen Polizeibeamte einen 17-Jährigen fest, der zuvor versucht hatte, ein Fahrrad im Ostend zu entwenden.

Nach aktuellen Erkenntnissen hat ein Zeuge beobachtet, wie der 17-jährige Tatverdächtige zusammen mit drei Begleitern gegen 16:45 Uhr im Röderbergweg mithilfe einer Akkuflex ein Fahrradschloss aufgeflext haben soll. Danach sei der Tatverdächtige mit dem Fahrrad und seinen Begleitern geflüchtet.

Die Polizei traf den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung mit dem Fahrrad an und nahm ihn fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls verantworten. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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