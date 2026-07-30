Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260730 - 0974 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Innenstadt: 58. Großkontrolle im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(bo) Am gestrigen Tag (29. Juli 2026) führten Kräfte der Polizei Frankfurt, des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und der Stadtpolizei erneut Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet und in der Innenstadt durch. Parallel wurden zudem stationäre Verkehrskontrollen im räumlichen Umfeld der Maßnahmen durchgeführt.

Im Ergebnis kontrollierten die Beamten zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr knapp 340 Personen, 45 Fahrzeuge und diverse Lokalitäten. Hierbei wurden 44 Strafanzeigen sowie 35 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt, 17 Personen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert. Die Strafanzeigen betrafen unter anderem Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Waffengesetz sowie den Besitz und Handel mit Rauschmitteln.

Bereits zu Beginn der Maßnahmen beobachteten Polizeikräfte, auch mithilfe der Videoschutzanlage drei Fälle des illegalen Handels. Zwei Betäubungsmittelhändler wurden durch Kontrollkräfte festgestellt und festgenommen. Im weiteren Verlauf konnten insgesamt acht Handelsdelikte mit Rauschmitteln beweissicher dokumentiert und angezeigt werden. Die Polizisten stellten im Laufe der Kontrollen Cannabis, Haschisch, Marihuana, Crack, Amphetamin, Kokain und Pregabalin sicher.

Zusammen mit der Stadtpolizei wurden insgesamt 14 Lokalitäten aufgesucht und Gewerbekontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten drei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest, eine Person hatte einen offenen Haftbefehl. Zudem wurden 160 Euro Bargeld und diverse Betäubungsmittel sichergestellt. Die Stadtpolizei fertigte zudem Strafanzeigen und ahndete Ordnungswidrigkeiten gegen die Gewerbeordnung.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen, insbesondere mit Blick auf Elektrokleinstfahrzeuge, fertigten die Einsatzkräfte 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die Verstöße betrafen überwiegend das Missachten roter Ampeln sowie technische Mängel an den Fahrzeugen. Zudem wurden Verstöße wegen der unzulässigen Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen mit zwei Personen festgestellt.

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