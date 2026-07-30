PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260730 - 0974 Frankfurt - Bahnhofsviertel
Innenstadt: 58. Großkontrolle im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(bo) Am gestrigen Tag (29. Juli 2026) führten Kräfte der Polizei Frankfurt, des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und der Stadtpolizei erneut Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet und in der Innenstadt durch. Parallel wurden zudem stationäre Verkehrskontrollen im räumlichen Umfeld der Maßnahmen durchgeführt.

Im Ergebnis kontrollierten die Beamten zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr knapp 340 Personen, 45 Fahrzeuge und diverse Lokalitäten. Hierbei wurden 44 Strafanzeigen sowie 35 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt, 17 Personen wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert. Die Strafanzeigen betrafen unter anderem Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Waffengesetz sowie den Besitz und Handel mit Rauschmitteln.

Bereits zu Beginn der Maßnahmen beobachteten Polizeikräfte, auch mithilfe der Videoschutzanlage drei Fälle des illegalen Handels. Zwei Betäubungsmittelhändler wurden durch Kontrollkräfte festgestellt und festgenommen. Im weiteren Verlauf konnten insgesamt acht Handelsdelikte mit Rauschmitteln beweissicher dokumentiert und angezeigt werden. Die Polizisten stellten im Laufe der Kontrollen Cannabis, Haschisch, Marihuana, Crack, Amphetamin, Kokain und Pregabalin sicher.

Zusammen mit der Stadtpolizei wurden insgesamt 14 Lokalitäten aufgesucht und Gewerbekontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Beamten drei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz fest, eine Person hatte einen offenen Haftbefehl. Zudem wurden 160 Euro Bargeld und diverse Betäubungsmittel sichergestellt. Die Stadtpolizei fertigte zudem Strafanzeigen und ahndete Ordnungswidrigkeiten gegen die Gewerbeordnung.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen, insbesondere mit Blick auf Elektrokleinstfahrzeuge, fertigten die Einsatzkräfte 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die Verstöße betrafen überwiegend das Missachten roter Ampeln sowie technische Mängel an den Fahrzeugen. Zudem wurden Verstöße wegen der unzulässigen Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen mit zwei Personen festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 11:32

    POL-F: 260730 - 0972 Frankfurt - Sachsenhausen: Tödlicher Verkehrsunfall

    Frankfurt (ots) - (la) Gestern Abend (29. Juli 2026) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Isenburger Schneise, bei dem eine Person tödlich und weitere Personen - teils schwer - verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr eine 48 Jahre alte Frau um kurz nach 21:00 Uhr mit ihrem Honda die Oberschweinstiegschneise und soll ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 11:28

    POL-F: 260730 - 0971 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Tätlicher Angriff auf Stadtpolizisten

    Frankfurt (ots) - (la) Am Mittwochmorgen (29. Juli 2026) wurde ein Mitarbeiter der Stadtpolizei bei einer Festnahme leicht verletzt. Im Rahmen seiner Dienstausübung nahm der 58-jährige Feldschutzkommissar gegen 08:30 Uhr in der Taunusstraße eine 25 Jahre alte Frau fest, die zuvor einen Diebstahl begangen haben soll. Während der Festnahme trat die 25-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren