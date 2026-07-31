Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260731 - 0975 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Schlägerei endet mit Messerstich im Oberarm

Frankfurt (ots)

(la) Am späten Donnerstagabend (30. Juli 2026) kam es zu einer Schlägerei im Bahnhofsviertel, in deren Verlauf auch mindestens ein Messer zum Einsatz kam. Eine Person wurde dabei verletzt. Die mutmaßlichen Täter sind flüchtig.

Gegen 21:40 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei zwischen fünf Personen im Kreuzungsbereich Kaiserstraße / Elbestraße. Als die alarmierten Polizeibeamten wenige Minuten später vor Ort eintrafen, befand sich nur noch ein 24 Jahre alter Mann mit einer Stichverletzung am Oberarm vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 24 Jahre alte Mann augenscheinlich mit vier weiteren männlichen Personen zunächst verbal in Streit. Die vier Männer sollen den 24-Jährigen in der Folge körperlich mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Dieser zog nun einen spitzen Gegenstand und schwang diesen in Richtung seiner Angreifer. Dies wiederum veranlasste einen der Kontrahenten dazu, seinerseits ein Messer zu ziehen und dem 24-Jährigen in den Oberarm zu stechen. Anschließend flüchteten die vier mutmaßlichen Täter in Richtung Münchener Straße. Der Tathergang wurde von der Videoschutzanlage aufgezeichnet.

Auf der Flucht entledigten sich die Täter des Tatmittels. Dieses wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Die Ermittlungen zur Identität der vier anderen Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell