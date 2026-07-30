Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260730 - 0972 Frankfurt - Sachsenhausen: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (29. Juli 2026) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Isenburger Schneise, bei dem eine Person tödlich und weitere Personen - teils schwer - verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr eine 48 Jahre alte Frau um kurz nach 21:00 Uhr mit ihrem Honda die Oberschweinstiegschneise und soll beabsichtigt haben, nach links auf die Isenburger Schneise abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs soll sie angehalten haben, um einen 55 Jahre alten Fahrradfahrer passieren zu lassen, der die Isenburger Schneise überqueren wollte. Im gleichen Moment soll ein 24 Jahre alter Mann mit einem Mercedes die Isenburger Schneise aus Richtung Neu-Isenburg kommend in Fahrtrichtung Frankfurt befahren haben.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Honda der 48-Jährigen und dem Mercedes des 24-Jährigen. Während das Fahrzeug der 48 Jahre alten Frau durch den Zusammenstoß um 180 Grad gedreht wurde, prallte das Fahrzeug des 24-jährigen Mannes frontal auf zwei nebeneinanderstehende Bäume.

Ein 20 Jahre junger Mann, der auf der Rückbank des 24-Jährigen mitfuhr, erlag noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Sowohl der 24 Jahre alte Fahrer als auch sein 24 Jahre alter Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. Der Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein Zustand ist nach derzeitigen Erkenntnissen stabil. Die 48 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.

Die Isenburger Schneise musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde zudem ein Gutachter hinzugezogen.

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