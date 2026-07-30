Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260730- 0970 Frankfurt - Gutleutviertel: Dieb auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Nachdem ein aufmerksamer Zeuge am frühen Mittwochmorgen (29. Juli 2026) die Polizei alarmiert hatte, nahm diese einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat fest.

Gegen 03:15 Uhr meldete der Anrufer dem Notruf, dass ein Mann an mehreren Fahrzeugen im Bereich Karpfenweg die Spiegelgläser der Außenspiegel demontiere.

Die alarmierte Streife traf den 22-jährigen Tatverdächtigen vor Ort an und nahm ihn fest. Bei ihm fanden die Beamten Spiegelgläser von drei vor Ort festgestellten betroffenen Fahrzeugen auf und stellten diese sicher.

Zudem führte der 22-Jährige eine Pfefferpistole, ein Cuttermesser und eine Krankenkassenkarte, welche aus einem Diebstahl herrührt, mit sich.

Er muss sich nun unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen verantworten. Die Polizei prüft, ob der Mann noch für weitere gleichgelagerte Fälle in Betracht kommt. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Gewahrsam eingeliefert.

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