Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260730- 0969 Frankfurt - Rödelheim: Festnahme nach exhibitionistischer Handlung

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochvormittag (29. Juli 2026) nahm die Polizei einen Mann fest, nachdem dieser eine Anwohnerin bedrängt hatte.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich eine Anwohnerin des Breidensteiner Wegs gestern gegen 11:05 Uhr fußläufig auf dem Weg zu ihrem abgestellten Pkw.

Hier soll ein 52-jähriger Mann die 60-Jährige erst angesprochen und nach dem Weg gefragt haben. Da er auf ihre Antwort mit zusammenhangslosen Sätzen geantwortet und sie weiter bedrängt habe, flüchtete sich die Frau in ihren Wagen und verriegelte die Türen. Der 52-Jährige habe sich dann vor das Fahrzeug gestellt, sein Glied entblößt und an diesem manipuliert.

Die Frau fuhr einige Meter davon und alarmierte die Polizei. Diese konnte den 52-Jährigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen antreffen und widerstandslos festnehmen. Er muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten.

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