Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Hauptzollamt Nürnberg stellt die Jahreszahlen 2025 vor

Einnahmen von knapp 2,5 Milliarden Euro

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Nürnberg (ots)

"Das Hauptzollamt Nürnberg kann erneut für das Jahr 2025 eine erfolgreiche Bilanz aufweisen. Mit Einnahmen von fast zweieinhalb Milliarden Euro leisten die Zöllnerinnen und Zöllner in Mittelfranken einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Staatseinnahmen", so Regierungsdirektorin Sabine Heise, Leiterin des Hauptzollamts Nürnberg.

Einnahmen

Knapp 2,5 Milliarden Euro Steuern und Abgaben hat das Hauptzollamt Nürnberg im Jahr 2025 eingenommen. Die Einnahmen kommen zu einem großen Teil aus der Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro, die bei der Abfertigung von Warensendungen aus Nicht-EU-Ländern anfällt. Knapp 300 Millionen Euro an Zöllen wurden eingenommen und an den Haushalt der EU abgeführt. Daneben gehören rund 200 Millionen Euro verschiedene Verbrauchsteuern (Energiesteuer, Stromsteuer, Kaffeesteuer und Tabaksteuer) und 220 Millionen Euro Kraftfahrzeugsteuer zu den Haupteinnahmen.

Grenzüberschreitender Warenverkehr

Das Hauptzollamt Nürnberg mit seinen vier Zollämtern, Nürnberg-Hafen, Nürnberg-Flughafen Fracht, Erlangen-Tennenlohe und Ansbach, sowie die Dienststelle Ansbach-Weißenburg, hat gut 3,2 Millionen Warensendungen mit weit über 12,5 Millionen Warenpositionen zur Einfuhr, Durchfuhr und zur Ausfuhr abgefertigt. Bei der Kontrolle des Warenverkehrs achten die Zöllnerinnen und Zöllner unter anderem auch auf verbotene, gefälschte oder genehmigungspflichtige Waren. "Im Bereich der Marken- und Produktpiraterie lagen die Aufgriffszahlen mit rund 7.500 Stück und einem Warenwert von über 1 Million deutlich höher als im Jahr 2024", zeigt sich Regierungsdirektorin Heise zufrieden. "Durch diese Maßnahmen schützt der Zoll die Verbraucherinnen und Verbraucher vor mangelhaften Produkten, die der Gesundheit schaden könnten", so Heise weiter.

Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung

Im Jahr 2025 haben die Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Nürnberg über 500 Arbeitgebende in Mittelfranken überprüft und dabei weit über 4.000 Arbeitnehmende zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt.

Im Nachgang zu den Kontrollen und Prüfungen wurden knapp 1.600 Strafverfahren so-wie knapp 700 Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Ergebnis ihrer bundesweiten straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen deckte die FKS Nürnberg einen Gesamtschaden von knapp 3,2 Millionen Euro auf.

Die im vergangenen Jahr abgeschlossenen Ermittlungsverfahren führten zu Freiheitsstrafen von insgesamt 20 Jahren. Die von den Gerichten verhängten Geldstrafen belaufen sich auf gut 856 Tausend Euro. Das Hauptzollamt Nürnberg hat Bußgelder in Höhe von 464 Tausend Euro verhangen.

"Die Prüfergebnisse im Jahr 2025 zeigen die neue Ausrichtung des Zolls. Es gab zwar weniger, dafür erzielten die risikoorientiert ausgewählten Prüfvorgänge deutlich qualitativere Ermittlungsverfahren", erklärt die Hauptzollamtsleiterin die Zahlen ihres Sachgebietes.

Schutz von Sicherheit und Ordnung

Neben dem grenzüberschreitenden Warenverkehr und der Bekämpfung der Schwarzarbeit gehört auch der Schutz der Sicherheit und Ordnung zum breiten Aufgabenspektrum des Zolls. Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheiten Verkehrswege und Reiseverkehr am Albrecht Dürrer Airport kontrollierten im vergangenen Jahr zusammen knapp 74.000 Personen nach mitgeführten Waren. Dabei stellten sie 47,5 Kilogramm Betäubungsmittel, über eine Million Schmuggelzigaretten, 766 Liter Substitute für Tabakwaren, 113 Kilogramm unversteuerte oder nicht verkehrsfähige Tabakwaren sowie 54 Waffen oder Waffenteile, deren Einfuhr verboten ist, sicher.

Der ZOLL - eine Verwaltung mit breitem Aufgabenspektrum

Mit seinen 747 Beschäftigen darunter 101 Anwärterinnen und Anwärter ist das Hauptzollamt ein vielseitiger Arbeitgeber in der Metropolregion Nürnberg. Der ZOLL steht für berufliche Vielfalt, Karrierechancen, Gleichbehandlung und sichere Arbeitsplätze sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Nachwuchskräfte für die Ausbildung im mittleren oder das duale Bachelor - Studium im gehobenen Zolldienst werden gesucht. Bewerbungen für den Einstellungstermin September 2027 nimmt das Hauptzollamt Nürnberg noch bis zum 15.10.2026 online entgegen.

Mehr Informationen dazu gibt es unter www.zoll-karriere.de

75 Jahre ZOLL in der Bundesrepublik Deutschland

Das sind 75 Jahre Einsatz für Sicherheit, Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität. Das Hauptzollamt präsentiert sich beim Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg am 17.10.2026 auf dem Vorplatz des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). An mehreren Informationsständen erhalten Sie Auskunft zu allen Fragen rund ums Reisen, zu den Einfuhrbestimmungen der EU sowie zu Ausbildung und dualem Studium bei der Zollverwaltung. Anhand beschlagnahmter Waren und Asservate zeigen die Fachleute, welche Mitbringsel verboten sind. Als besonderes Highlight für Groß und Klein führt der ZOLL das Können seiner Spürhunde vor. Unter fachkundiger Moderation finden um 10:30, 12:30 und 14:30 Uhr Hundevorführungen statt.

Zusatzinfo:

Die Zolljahresstatistik 2025 wurde am 12. Mai durch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil gemeinsam mit Präsident Dr. Armin Rolfink vorgestellt und ist unter www.zoll.de abrufbar.

Die komplette Jahresstatistik 2025 des Hauptzollamts Nürnberg ist als Anlage beigefügt.

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