Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260729 - 0967 Frankfurt - Gallus: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0956

Frankfurt (ots)

(la) Der seit Montagabend (27. Juli 2026) vermisste 67-jährige Herr Detlef L. konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell