Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260729- 0964 Frankfurt - Ostend Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung
Frankfurt (ots)
(ma) Am Dienstagabend (28. Juli 2026) meldete der Betreiber eines internationalen Performance-, Tanz- und Theaterfestivals im Ostend Schmierereien mit politischem Inhalt auf einem Banner in der Eckhardtstraße.
Der oder die Unbekannten hatten mit roter Farbe ein Hakenkreuz auf ein Banner eines Kulturvereins geschmiert und dieses dadurch beschädigt beziehungsweise zerstört.
Dieses wurde vom Veranstalter abgehängt. Die Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Täterhinweise liegen nicht vor.
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