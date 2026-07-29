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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260729- 0964 Frankfurt - Ostend Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagabend (28. Juli 2026) meldete der Betreiber eines internationalen Performance-, Tanz- und Theaterfestivals im Ostend Schmierereien mit politischem Inhalt auf einem Banner in der Eckhardtstraße.

Der oder die Unbekannten hatten mit roter Farbe ein Hakenkreuz auf ein Banner eines Kulturvereins geschmiert und dieses dadurch beschädigt beziehungsweise zerstört.

Dieses wurde vom Veranstalter abgehängt. Die Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Täterhinweise liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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