Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260729 - 0963 Frankfurt - Bockenheim: Hoher Schaden durch Diebstahl von Fahrzeugteilen

Frankfurt (ots)

(di) Einen Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich verursachten mutmaßliche Diebe im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag (26. bis 28. Juli 2026) in Bockenheim, indem sie Fahrzeugteile von mehreren Autos entwendeten.

Die unbekannten Täter gelangten im Tatzeitraum in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauskomplexes in der Solmsstraße. Objekt der Begierde waren hier die Spiegelgläser der Autos. So vergingen sich die Unbekannten an insgesamt zehn Fahrzeugen, indem sie die Spiegelgläser der Außenspiegel auf unterschiedliche Art und Weise demontierten und entwendeten. Dabei entstand teilweise auch Sachschaden an den Fahrzeugen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und erhofft sich auch Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im betreffenden Zeitraum zwischen dem 26. Juli, 12:00 Uhr, und dem 28. Juli, 14:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 11300 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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