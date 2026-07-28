Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260728 - 0961 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zwei Raubdelikte innerhalb kurzer Zeit - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Am frühen Montagmorgen (27. Juli 2026) ereigneten sich im Bahnhofsviertel zwei Raubdelikte innerhalb kurzer Zeit. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Im ersten Fall sollen fünf junge Männer gegen 03:00 Uhr einen 61-Jährigen unvermittelt in der Niddastraße mit Reizgas besprüht haben. Daraufhin hätten sie ihm 150 Euro Bargeld geraubt. Der Geschädigte konnte noch hören, wie die Männer sich auf Dari (eine in Afghanistan gesprochene Sprache) unterhielten, bevor sie unerkannt flüchteten.

Gemäß Zeugenaussagen soll es sich um fünf junge Männer gehandelt haben, welche alle dunkel gekleidet waren.

Im zweiten Fall hatte der 35-jährige Geschädigte gegen 04:05 Uhr in der Kaiserstraße an einem Geldautomaten Geld abgehoben. Daraufhin sollen ihn vier bislang unbekannte Männer angesprochen und ihm letztendlich seinen Geldbeutel aus der Hand gerissen haben. Nachdem sie daraus 100 Euro Bargeld an sich genommen hätten, hätten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sich dann entfernt.

Es soll sich um vier junge Männer gehandelt haben, die alle hell gekleidet waren.

Ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Gruppe gehandelt haben könnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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