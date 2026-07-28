Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260728 - 0959 Frankfurt - Gallus: Festnahmen nach versuchtem Einbruch

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Montag auf Dienstag (28. Juli 2026) nahm die Polizei zwei Männer fest, die zuvor versucht hatten, in einen Kiosk einzubrechen.

Gegen 03:00 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er einen versuchten Einbruch beobachtet hatte. Eine männliche Person habe versucht, mit Werkzeugen einen Kiosk in der Frankenallee aufzubrechen, während eine zweite Person "Schmiere" gestanden habe. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Tatverdächtigen, die ihren fruchtlosen Einbruchsversuch zwischenzeitlich aufgegeben hatten, im Nahbereich antreffen und festnehmen.

Die beiden 41 und 34 Jahre alten Männer sind polizeilich hinreichend bekannt und wurden nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

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