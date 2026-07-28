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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260728 - 0960 Frankfurt - Oberrad: Trickdiebstahl aus Rollator - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagabend (27. Juli 2026) bestahlen zwei Trickdiebe einen 85-jährigen Mann in Oberrad. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der 85-jährige Senior mit seinem Rollator gegen 19:30 Uhr im Bereich der Wasserhofstraße.

Hier sollen ihn zwei Männer angesprochen und nach Kleingeld gefragt haben. Während der eine Tatverdächtige den 85-Jährigen in ein Gespräch verwickelte und ablenkte, soll der zweite Dieb die Gelegenheit genutzt und die Handtasche aus dem Rollator entwendet haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Diese werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur und dunkles Haar.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 - 41293 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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