PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.06.2026

WOlfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Wolfenbüttel, Halberstädter Straße, REWE-Parkplatz, 16.06.2026 gegen 11:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem E-Scooter einen ordnungsgemäß, geparkten Pkw SEAT Ibiza und entfernt sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne den ihm obliegenden Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum E-Scooter geben können, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 09:10

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.06.2026: Kontrollen am Bahnhof Peine

    Peine (ots) - Seit dem 01.04.2026 gilt in Niedersachsen ein Verbot des zugriffsbereiten Führens von Waffen und Messern im öffentlichen Personenverkehr. Dabei handelt es sich um ein Messerverbot in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Personenverkehrs sowie den dazugehörigen Einrichtungen, insbesondere Bahnhöfen, Bahnsteigen und Haltestellen. Aufgrund dieser ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 08:49

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.06.2029

    Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen Wolfenbüttel, Am Herzogtore, 16.06.2026, gegen 22:20 Uhr Der 21-jährige Fahrer eines grauen Mercedes CLA befuhr die Straße "Am Herzogtore" in Richtung "Neuer Weg", als er aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich der S-Kurve einen Bordstein touchierte. Anschließend kam er ins Schlingern und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren