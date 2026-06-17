POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.06.2026
WOlfenbüttel (ots)
Verkehrsunfallflucht
Wolfenbüttel, Halberstädter Straße, REWE-Parkplatz, 16.06.2026 gegen 11:00 Uhr
Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem E-Scooter einen ordnungsgemäß, geparkten Pkw SEAT Ibiza und entfernt sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne den ihm obliegenden Pflichten nachzukommen.
Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum E-Scooter geben können, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
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