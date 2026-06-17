Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.06.2026

WOlfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Wolfenbüttel, Halberstädter Straße, REWE-Parkplatz, 16.06.2026 gegen 11:00 Uhr

Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit einem E-Scooter einen ordnungsgemäß, geparkten Pkw SEAT Ibiza und entfernt sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne den ihm obliegenden Pflichten nachzukommen.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum E-Scooter geben können, sich unter der Telefonnummer 05331/9330 zu melden.

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