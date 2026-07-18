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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Pkw aufgebrochen - Bargeld entwendet - Polizei sucht Zeugen

Twist (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026, kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr an der Franziskusstraße in Twist zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Dacia Spring. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus einer Geldbörse.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franziskusstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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