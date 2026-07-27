PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Altena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Altena

FW Altena: Feuerwehr Altena im Presseportal

FW Altena: Feuerwehr Altena im Presseportal
  • Bild-Infos
  • Download

Altena (ots)

27. Juli 2026

Mit dem heutigen Montag ist auch die Feuerwehr Altena im Presseportal der dpa-Tochter 'news aktuell GmbH' vertreten.

Weitere Infos folgen naturgemäß in Form unserer Pressemitteilungen zu Einsätzen, Diensten und anderen aktuellen Geschehnissen im Zusammenhang mit unserer Wehr.

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich beim 'Verband der Feuerwehren in NRW e.V.' für die Unterstützung, nicht nur in dieser Sache.

Altena ist einsatzbereit!

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Altena
Hanno Grundmann
Telefon: 02352/209-246
E-Mail: H.grundmann@altena.de
https://www.feuerwehr-altena.de/

Original-Content von: Feuerwehr Altena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Altena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren