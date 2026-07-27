Feuerwehr Altena

FW Altena: Feuerwehr Altena im Presseportal

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Altena (ots)

27. Juli 2026

Mit dem heutigen Montag ist auch die Feuerwehr Altena im Presseportal der dpa-Tochter 'news aktuell GmbH' vertreten.

Weitere Infos folgen naturgemäß in Form unserer Pressemitteilungen zu Einsätzen, Diensten und anderen aktuellen Geschehnissen im Zusammenhang mit unserer Wehr.

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich beim 'Verband der Feuerwehren in NRW e.V.' für die Unterstützung, nicht nur in dieser Sache.

Altena ist einsatzbereit!

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