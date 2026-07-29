Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260729- 0965 Frankfurt - Oberrad Verletzte Fahrradfahrerin nach Unfallflucht- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagmittag (28. Juli 2026) kollidierten zwei Fahrradfahrer im Bereich der Gerbermühlstraße miteinander. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen befuhr eine 56-jährige Fahrradfahrerin gegen 12:20 Uhr den Radweg hinter der Gerbermühle in Richtung Offenbach. Auf Höhe des dortigen Restaurants, in einer S-Kurve, sei ihr dann ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit und mittig auf dem Weg fahrend entgegengekommen.

Die Räder der beiden Fahrer seien hierbei kollidiert und beide zu Fall gekommen. Die 56-Jährige wurde hierdurch verletzt und verständigte die Polizei. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Tatverdächtige stieg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, auf sein Rad und flüchtete von der Unfallörtlichkeit in Richtung Sachsenhausen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Radfahrer im Bereich Speckweg/ Im Bärengarten kurzzeitig gesehen werden. Er flüchtete auf die Ansprache der Streife erneut und entkam unerkannt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, spitze Nase; dunkel gekleidet, schwarze Sportjacke, lange, schwarze Sporthose; er fuhr ein schwarzes E-Bike mit kleinen dicken Rädern, mit blauer Box auf dem Gepäckträger.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrradfahrer machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 10800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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