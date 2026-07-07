Polizei Aachen

POL-AC: Schockanruf: Falsche Polizisten betrügen Senioren aus Eschweiler

Eschweiler (ots)

Am Montag (06.07.2026) ist ein 86-jähriger Mann aus Eschweiler Opfer eines Betrugs geworden. Die bislang unbekannten Täter gaben sich unter anderem als Polizisten aus und erbeuteten Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erhielt der Mann am Vormittag mehrere Anrufe. Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte und Staatsanwälte aus und behaupteten, dass seine Wertgegenstände aufgrund von Einbrüchen in der Nachbarschaft nicht mehr sicher seien. Um einen Schaden abzuwenden, sollte der Geschädigte alle Wertsachen einem vermeintlichen Kriminalkommissar übergeben. Der 86-Jährige kam dem nach und übergab gegen 11:00 Uhr an seiner Haustür im Stadtteil Pumpe-Stich einem bislang unbekannten Mann sein Hab und Gut. Der Schaden liegt in einem niedrigen sechsstelligen Bereich.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - 40 - 45 Jahre alt - 1,80 m - 1,85 m groß - dunkle, kurze Haare - blaue Latzhose - dunkles Hemd

Trotz der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten der bzw. die Täter bislang nicht ergriffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen und bittet die Bevölkerung daher jetzt um Mithilfe: Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241 9577-31301 zu melden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Kriminalwache unter 0241 9577-34210 erreichbar. (gw)

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