Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Fall aus Rheinland-Pfalz ist Teil einer neuen BKA-Kampagne zu vermissten Kindern

Mainz (ots)

In Deutschland werden jährlich tausende Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet - die meisten kehren schnell wieder in ihr soziales Umfeld zurück. Andere aber bleiben für immer spurlos verschwunden. Ein Schicksal, das betroffene Familien tief erschüttert. Jährlich am 25. Mai rückt der internationale "Tag der vermissten Kinder" diese traurige Realität in den Fokus. Ziel des Gedenktages ist es, das öffentliche Bewusstsein für das Schicksal vermisster Kinder zu stärken und zugleich wichtige Präventionsarbeit zu leisten. In diesem Zusammenhang startet das Bundeskriminalamt die Kampagne "Spurlos Verschwunden", um ausgewählte Fälle in die Öffentlichkeit zu tragen, neue Hinweise zu erhalten und die Suche nach vermissten Kindern zu unterstützen.

Exemplarisch für viele weitere werden sechs vermisste Kinder und Jugendliche vorgestellt, die zwischen 1985 und 2021 in Deutschland verschwanden und deren Verbleib bis heute ungeklärt ist. Darunter ist mit dem Vermisstenfall des Sven Hollstein aus Ludwigshafen, der seit dem 15.04.1985 verschwunden ist, auch ein Fall aus Rheinland-Pfalz. Der zum Zeitpunkt seines Verschwindens sechsjährige Sven Hollstein wurde am besagten Tag letztmalig gegen 16:55 Uhr im Erdgeschoss seines Wohnhauses im Londoner Ring 9 in Ludwigshafen gesehen. Anschließende Suchmaßnahmen blieben erfolgslos. Ein Verbrechen an dem Jungen ist nicht auszuschließen.

Deshalb bitten die Staatsanwaltschaft Frankenthal, das Bundeskriminalamt sowie die Polizei Rheinland-Pfalz um Mithilfe. Jeder noch so kleine Hinweis kann entscheidend sein. Helfen Sie mit, dass aus Ungewissheit endlich Gewissheit wird und tragen Sie dazu bei, die vermissten Kinder und Jugendlichen zu finden.

Genauere Informationen zum Vermisstenfall und eine Beschreibung von Sven Hollstein finden Sie hier: https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/verdacht-eines-kapitaldelikts-cold-case

Unterstützt wird die Kampagne "Spurlos Verschwunden" vom Moderator und Journalisten Rudi Cerne, bekannt aus "Aktenzeichen XY.... ungelöst", und dem "Aktuellen Sportstudio". Der Vermisstenfall Sven Hollstein wird am 07.10.2026 auch bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ab 20.15 Uhr im ZDF vorgestellt.

Mehr Informationen zur Kampagne des BKA finden Sie hier: www.bka.de/spurlosverschwunden

Ihre Hinweise können Sie dem Polizeipräsidium Rheinpfalz telefonisch unter 0621/96323185, schriftlich per E-Mail an kdludwigshafen.coldcase@polizei.rlp.de oder jeder anderen Polizeidienststelle mitteilen.

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