Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260730 - 0968 Frankfurt: 16. Frankfurt City Triathlon - Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots)

(ha) Am Sonntag, dem 02. August 2026 findet der 16. Frankfurt City Triathlon statt. Es werden bis zu 3000 Teilnehmende erwartet, die von einer Vielzahl an Zuschauerinnen und Zuschauern begleitet werden.

Die Sportveranstaltung startet um 06:30 Uhr am Langener Waldsee mit der Disziplin "Schwimmen". Von dort führt anschließend die Radstrecke über die B44, das südliche Mainufer, die Schwanheimer Brücke sowie die Mainzer Landstraße in die Frankfurter Innenstadt. Je nach gewählter Wettkampfdistanz ist der Radparcours dabei in zwei Runden zu bewältigen. Ab dem Roßmarkt beginnt die abschließende Laufstrecke, die über maximal 4 Runden durch den Innenstadtbereich, zwischen Alte Oper und Konstablerwache mit Zieleinlauf Hauptwache, führt. Der Zielschluss erfolgt um 14:00 Uhr.

Aufgrund der Sportveranstaltung kommt es ab 04:30 Uhr bis ca. 15:00 Uhr zu zahlreichen Straßensperrungen in sowie um Frankfurt am Main und dem Langener Waldsee. Die Anwohnenden sollten sich daher auf zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Die Zufahrten zur Universitätsklinik und dem Krankenhaus Sachsenhausen bleiben jedoch gewährleistet.

Eine genaue Auflistung der im Wesentlichen von Verkehrssperren betroffenen Straßen kann ab Samstag, dem 01. August 2026 im Rahmen der polizeilich geschalteten Rundfunkwarnmeldung im Internetauftritt der Polizei Hessen eingesehen werden (www.polizei.hessen.de/verkehrsmeldungen).

Weitere Informationen können Sie der Internetseite des Veranstalters (https://www.frankfurt-city-triathlon.de) sowie den Social-Media-Kanälen der Frankfurter Polizei entnehmen. Auskünfte zum Personennahverkehr erhalten Sie auf den Webseiten von traffiQ (https://www.traffiq.de/) und des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) (https://www.rmv.de/c/de/start/frankfurt).

Aus verkehrspolizeilicher Sicht wird empfohlen, am Veranstaltungstag die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen sowie die genannten Bereiche weiträumig zu umfahren.

Zudem wird die Frankfurter Polizei auch in diesem Jahr wieder für die Sicherheit aller Beteiligten im Einsatz sein.

Wir wünschen allen Teilnehmenden des Frankfurt City Triathlon viel Erfolg und einen gelungenen Wettkampftag!

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