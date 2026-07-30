Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260730 - 0971 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Tätlicher Angriff auf Stadtpolizisten

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwochmorgen (29. Juli 2026) wurde ein Mitarbeiter der Stadtpolizei bei einer Festnahme leicht verletzt.

Im Rahmen seiner Dienstausübung nahm der 58-jährige Feldschutzkommissar gegen 08:30 Uhr in der Taunusstraße eine 25 Jahre alte Frau fest, die zuvor einen Diebstahl begangen haben soll. Während der Festnahme trat die 25-Jährige unvermittelt und mit großer Kraftanstrengung gegen das Bein des Geschädigten. Dieser erlitt dadurch starke Schmerzen und konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen.

Frankfurter Polizeibeamte nahmen die 25 Jahre alte Frau schließlich fest, sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

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