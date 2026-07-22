Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl zweier E-Bikes aus einer Tiefgarage

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Montag (20.07.2026), auf Dienstag, kam es in der Landauer Straße in Limburgerhof zu einem Fahrraddiebstahl. Ein Anwohner stellte seine beiden E-Bikes in der Tiefgarage des Wohnhauses ab und sicherte diese mit einem Schloss. Um die Räder zusätzlich zu blockieren, parkte er seinen Pkw direkt davor. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er das Fehlen der beiden E-Bikes feststellen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

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