Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260801 - 0978 Frankfurt - Nied: Vermisste 13-Jährige
Frankfurt (ots)
(di) Seit Mittwoch (29. Juli 2026) wird die 13-jährige Fiona R.A. aus Nied vermisst.
Sie kann wie folgt beschrieben werden:
- 167 cm groß - schlank - braune, lange Haare bis zum Gesäß - Nasenpiercing - möglicherweise schwarzes/dunkles Oberteil - dunkle Jeans - weiße Nike-Sportschuhe
Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem 17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 11700 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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