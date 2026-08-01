Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260801 - 0978 Frankfurt - Nied: Vermisste 13-Jährige

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Frankfurt (ots)

(di) Seit Mittwoch (29. Juli 2026) wird die 13-jährige Fiona R.A. aus Nied vermisst.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- 167 cm groß - schlank - braune, lange Haare bis zum Gesäß - Nasenpiercing - möglicherweise schwarzes/dunkles Oberteil - dunkle Jeans - weiße Nike-Sportschuhe

Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem 17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 11700 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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