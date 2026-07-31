Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260731 - 0977 Frankfurt - Preungesheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Mittwochabend (29. Juli 2026) kam es in Preungesheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 62-jährigen Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich die 62-jährige Geschädigte gegen 23:20 Uhr fußläufig in der Gießener Straße im Bereich der Bushaltestelle Preungesheim, als sich ihr ein lautstark unterhaltendes Pärchen genähert habe. Unvermittelt sei die weibliche Person an die Geschädigte herangetreten, habe sie angesprochen und ihr eine Goldkette als Geschenk gegeben. Diese habe die Geschädigte nicht annehmen wollen, weshalb sie diese zurückgab. Daraufhin habe die Frau ihr die Kette um den Hals gelegt, was die 62-Jährige wieder abgelehnt habe, indem sie die Kette ablegte und sie der Tatverdächtigen erneut übergab.

Danach sei die Unbekannte mit ihrem Begleiter in unbekannte Richtung geflüchtet. Kurz darauf stellte die 62-jährige Geschädigte das Fehlen ihrer eigenen Halskette inklusive des daran hängenden Eherings fest.

Die Tatverdächtige und ihr Begleiter können wie folgt beschrieben werden:

UT 1: weiblich, circa 160 cm groß, 30-40 Jahre alt, kräftige Statur, trug einen schwarzen Zopf und ein langes schwarzes Kleid

UT 2: männlich, circa 170 cm groß, 30-40 Jahre alt, kräftige Statur und trug einen Bart

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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