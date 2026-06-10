Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 10.06.2026: Einbruch in Supermarkt

Peine (ots)

In der Nacht zum 10.06.2026 gegen 02:30 Uhr ist es im Edeka Markt in Vöhrum zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Täter zunächst einen Teil der Alarmanlage, der außen am Gebäude angebracht ist, manipuliert. Anschließend ist eine rückwärtige Tür aufgebrochen und so der Markt betreten worden. Aus dem Kassenbereich sind anschließend Zigaretten gestohlen worden. Vor Ort sind Spuren gesichert worden, die Ermittlungen laufen.

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