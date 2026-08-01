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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260801 - 0980 Frankfurt - Sachsenhausen: Zusammenstoß zwischen PKW und Straßenbahn

Frankfurt (ots)

(di) Zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr kam es gestern Abend (31. Juli 2026) in Sachsenhausen, nachdem ein PKW mit einer Straßenbahn kollidiert war. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr die 26-jährige Fahrerin eines Mercedes gegen 21:15 Uhr die Rubensstraße in Richtung Gartenstraße. Zeitgleich befuhr die Straßenbahn die Gartenstraße in Richtung Stresemannallee.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes prallte frontal gegen die Seite der querenden Straßenbahn.

Bei dem Unfallgeschehen trugen sowohl die 26 Jahre alte Fahrerin als auch ihre gleichaltrige Beifahrerin leichte Verletzungen davon und wurden zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine weitere Mitfahrerin blieb unverletzt. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Dabei wurde auch die Bahn durch den Aufprall aus den Schienen gedrückt. Die Wiedereingleisung der Straßenbahn erfolgte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und dauerte bis 00:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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