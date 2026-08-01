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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260801 - 0984 Frankfurt - Niederursel: Vermisste Person

POL-F: 260801 - 0984 Frankfurt - Niederursel: Vermisste Person
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Frankfurt (ots)

(di) Seit heute (1. August 2026) gegen 07:00 Uhr wird die 83-jährige Frau Mimi H.-V. aus ihrer Wohnung in der Olof-Palme-Straße vermisst.

Die Vermisste ist aufgrund einer Erkrankung nicht in der Lage, sich zu orientieren und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Sie trägt wahrscheinlich ein rot weiß kariertes Hemd und eine dunkle Hose. Zudem hat sie halblange glatte schwarze Haare und trägt eine Brille.

Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 11400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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