Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Trickdiebin stiehlt Halskette + Seitenscheibe eingeschlagen + Einbruch in Kfz-Werkstatt + In Einfamilienhaus eingestiegen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Trickdiebin stiehlt Halskette

Als sie mit ihrem Hund spazieren ging, traf eine 86-jährige Bad Nauheimerin am Dienstag (09.06.2026) gegen 15:00 Uhr in der Nähe des Aliceplatzes auf eine ihr unbekannte Frau. Die Unbekannte sprach die Seniorin auf ihren Hund an und verwickelte sie in ein Gespräch. Während dieses Gespräches umarmte sie die Bad Nauheimerin längere Zeit. Danach verabschiedete sich die Unbekannte. Als sie nach Hause kam, bemerkte die 86-Jährige, dass sich ihre Kette nicht mehr an ihrem Hals befand. Die Trickdiebin wird als circa 35 Jahre alt und etwa 165 cm - 170 cm groß und schlank beschrieben. Ihre dunklen Haare hatte sie zu einem Dutt gebunden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die Hinweise auf die Identität der beschriebenen Frau geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Seitenscheibe eingeschlagen

Zwischen 19:45 Uhr und 21:45 Uhr zerstörte ein Unbekannter am Dienstagabend (09.06.2026) "Auf dem Holzberg" in Rödgen eine Seitenscheibe eines grauen Volvo V60. Das Fahrzeug war auf der Straße abgestellt. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Im Laufe des vergangenen Wochenendes verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt in der Griedeler Straße in Butzbach. Die Unbekannten gelangten im Zeitraum von Freitag (05.06.2026), 18:10 Uhr bis Montag (08.06.2026), 07:45 Uhr in die Werkstatt und entwendeten einen Tresor. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Rosbach: In Einfamilienhaus eingestiegen

Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen Samstag, 30.05.2026, 12:00 Uhr und Montag, 08.06.2026, 23:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Karpersburgstraße in Ober-Rosbach ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob sie Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 an die Friedberger Kripo zu wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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