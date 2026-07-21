Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Polizei lädt zu zwei Fahrradcodierungen ein

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Griesheim (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehört, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Die Polizeistation Griesheim lädt am Donnerstag, den 06.08.2026 in der Zeit von 9 - 16 Uhr und am Freitag, den 07.08.2026 in der Zeit von 9 - 15 Uhr zu einer Fahrradcodierung im Hof der Station, Wilhelm-Leuschner-Straße 65 64347 Griesheim, ein.

Für die geplante Codieraktion ist eine Voranmeldung erforderlich. Anmeldungen werden am Mittwoch, dem 29.07.2026 und am Donnerstag, dem 30.07.2026, jeweils ab 10 Uhr unter den Telefonnummer 06155/8385 - 21 entgegengenommen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bei der Voranmeldung bereits erforderliche Daten zur Person und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) bereitzuhalten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen. Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie an beiden Terminen zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

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