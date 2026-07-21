Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Metalldiebe auf Firmengelände

Oberzent (ots)

Das Gelände einer Firma in der Gammelsbacher Straße in Beerfelden geriet über das vergangene Wochenende (17.-20.07.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang auf das Gelände und ließen dort anschließend Metallschrott und Wertstoffe im Wert von rund 3000 Euro mitgehen. Die Metalldiebe dürften vermutlich ein geeignetes Fahrzeug für den Abtransport der Beute genutzt haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0.

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