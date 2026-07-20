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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Brand eines Einfamilienhauses

Groß-Umstadt (ots)

Am Montagnachmittag (20.7.) kam es zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei sind mit mehreren Einsatzkräften vor Ort in der Höchster Straße. Zeugen informierten gegen 16.15 Uhr die Rettungsleitstelle über das Feuer. Die Löscharbeiten dauern gegenwärtig noch an.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Brand kam und wie hoch der Sachschadens ist bedarf weiterer Ermittlungen und ist bislang noch unklar. Anwohner werden aufgrund der Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Aufgrund des Einsatzes ist die Höchster Straße bis auf Weiteres vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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