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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Vandalen beschädigen Autos
Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Stahlstraße mindestens vier Fahrzeuge beschädigt.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge liefen die Kriminellen zwischen Samstagabend (18.7.) und Sonntagnachmittag (19.7.), etwa 14 Uhr, an den geparkten Autos vorbei und beschädigten sie hierbei durch Tritte im Bereich der Türen.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Fachkommissariat 20 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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