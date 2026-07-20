Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Vandalen beschädigen Autos

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Stahlstraße mindestens vier Fahrzeuge beschädigt.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge liefen die Kriminellen zwischen Samstagabend (18.7.) und Sonntagnachmittag (19.7.), etwa 14 Uhr, an den geparkten Autos vorbei und beschädigten sie hierbei durch Tritte im Bereich der Türen.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Fachkommissariat 20 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

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